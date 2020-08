കൊച്ചി: അണ്‍ലോക്ക് നാലിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി മെട്രോ സര്‍വീസ് പുനഃരാരംഭിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴു മുതല്‍ സര്‍വീസ് പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് കെ.എം.ആര്‍.എല്‍. അറിയിച്ചു.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതല്‍ രാത്രി എട്ടു മണിവരെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലാണ് മെട്രോ സര്‍വീസ് നടത്തുക.

സാമൂഹിക ആകലം പാലിച്ച് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ മെട്രോയ്ക്ക് അകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കെ.എം. ആര്‍.എല്‍. എം.ഡി. അല്‍കേഷ് കുമാര്‍ ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

ആലുവയില്‍നിന്നും തൈക്കുടത്തുനിന്നുമുള്ള അവസാന ട്രിപ്പ് രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് പുറപ്പെടും. ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഇരുപത് സെക്കന്‍ഡ് വീതം നിര്‍ത്തിയിട്ട്, വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കിയാകും സര്‍വീസ് നടത്തുക.

