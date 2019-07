തിരുവനന്തപുരം: തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സ നിര്‍ത്തി വലിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയാല്‍ മാത്രമേ എസ്.എഫ്.ഐയ്ക്ക് അതിന്റെ ക്രിമിനല്‍വത്കരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാനാവൂ എന്ന് കെ.എസ്.യു.സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എം.അഭിജിത്. എം.എല്‍.എ ഹോസ്റ്റലിലെ പഴയ കാല നേതാക്കളുടെ മുറികളിലും തൊട്ടടുത്ത എ.കെ.ജി സെന്ററിലും ക്രമിനലുകള്‍ക്ക് താവളമൊരുക്കിയാണ് ഈ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധതയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചതെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സി.പി.എമ്മിന് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും കെ.എം.അഭിജിത്ത് തന്റെ ഫെയിസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചത്.

ഫെയിസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം വായിക്കാം

ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ.സാനൂ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കൂ, അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമേയല്ല

ഗ്വാണ്ടനാമോ തടവറകളെപ്പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഇടിമുറികളുണ്ടാക്കി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു നേരെ സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജില്‍ എസ്.എഫ്.ഐ അഴിച്ചുവിടുന്ന ക്രൂരതകള്‍ ഓരോന്നായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അണികളും പൊതുബോധവും തങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാവുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാല്‍ മാത്രം അക്രമികളെ തള്ളിപ്പറയാന്‍ എസ്.എഫ്.ഐ നേതൃത്വം നിര്‍ബന്ധിതരായ സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എസ്.എഫ്.ഐയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.വി.പി.സാനു ഉള്‍പ്പെടെ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടെന്നാണ്. ആളുകളുടെ കണ്ണില്‍പ്പൊടിയിടാന്‍ നടത്തുന്ന ഇത്തരം തൊലിപ്പുറം ചികിത്സകള്‍ ആ സംഘടനയുടെ പൊള്ളത്തരം വെളിവാക്കുന്നു.

എസ്.എഫ്.ഐ ഭാരവാഹികളും, കര്‍മ്മംകൊണ്ടും ജീവഭയത്താലും എസ്.എഫ്.ഐയ്ക്ക് മുമ്പില്‍ ഓച്ചാനിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ചില അക്കാദമിക ബുദ്ധിജീവികളും ചേര്‍ന്ന് ഈ സംഭവത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ സഹതാപം തോന്നുന്നു.

ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് നെഞ്ചില്‍ കൈവെച്ച് പറയാന്‍ ശ്രീ.സാനുവിനും പിണറായി ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷനും എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഒന്നാം സെമസ്റ്ററില്‍ 95 ശതമാനത്തിലേറെ മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ച, പഠിക്കാന്‍ മിടുക്കിയായ ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു അവിടെ? അന്ന് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച അഖില്‍ ചന്ദ്രന് കുത്തേല്‍ക്കില്ലായിരുന്നു. സര്‍വവിധ ഗുണ്ടായിസത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് സി.പി. എമ്മിന്റെയും എസ്.എഫ്.ഐയുടെയും നേതൃത്വം എക്കാലവും ശ്രമിച്ചത്.

എം.എല്‍.എ ഹോസ്റ്റലിലെ പഴയ കാല നേതാക്കളുടെ മുറികളിലും തൊട്ടടുത്ത എ.കെ.ജി സെന്ററിലും ക്രമിനലുകള്‍ക്ക് താവളമൊരുക്കിയാണ് ഈ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധതയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സി.പി.എമ്മിന് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആളുകളെ കൊന്ന് അറപ്പുതീര്‍ന്ന കണ്ണൂരിലെ സി.പി.എം നേതൃത്വം ഇതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. സ്വന്തം മക്കള്‍ വഴിപിഴച്ചുപോകുന്ന ചില നേതാക്കള്‍ ആത്മാനന്ദം കാണുന്നത് ഇത്തരം ചാവേര്‍ക്കൂട്ടങ്ങളെ കാണുമ്പോളാവാം.

കേരളത്തിലെ എത്രയോ കലാലയങ്ങളില്‍ സമാനമായ രീതിയില്‍ എസ്.എഫ്.ഐയുടെ ഏകാധിപത്യ വാഴ്ച തുടരുകയാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ഇടതുബുദ്ധിജീവികള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല, സി.പി.ഐയുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനക്കാര്‍ പറഞ്ഞു തരും. സ്വന്തം പതാകയിലെ മുദ്രാവാക്യത്തോട് പോലും നീതി പുലര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു തലമുറയോട് എങ്ങനെ നീതിപുലര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കും സാനൂ?

അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയും നിങ്ങള്‍ ചമയ്ക്കുന്നതാണോ പ്രബുദ്ധ ക്യാമ്പസ്? പാടാനും ആടാനും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനും അനുവദിക്കാതെ സദാചാര ഗുണ്ടായിസം കളിക്കുന്ന നിങ്ങളാണോ സഖാക്കളേ സര്‍ഗാത്മക കലാലയത്തെക്കുറിച്ച് അധരവ്യായാമം നടത്തുന്നത്. പാടാനുള്ള അവകാശത്തിനുവേണ്ടി സാനുവിന്റെ നാട്ടില്‍ ഇനിയും എസ്.എഫ്.ഐ ഫ്ളാഷ് മോബ് നടത്തുമോ?

അന്യന്റെ ശബ്ദം സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന മധുരമനോഹരമായ നാളകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ഇനിയുമിനിയും വാചാലരാവണം. അന്യരെ വിടൂ, സ്വന്തം പ്രവര്‍ത്തകനുപോലും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചലിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കാത്ത നിങ്ങള്‍ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്? രക്തസാക്ഷികളോട് നീതി പുലര്‍ത്തണമെന്ന് താങ്കള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് കേഡര്‍മാരെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു. അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിമലര്‍ത്തിയവരെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും നിയമത്തിന് മുമ്പില്‍ കൊണ്ടുവരാനാവാത്ത നിങ്ങള്‍ എന്ത് നീതിയാണ് രക്തസാക്ഷികളോട് പുലര്‍ത്തുന്നത്? വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പോലും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നവരാണോ വിശാല ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത്. ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസില്‍ പ്രതിക്കൂട്ടിലായവര്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രത്തിന്റെ കോയമ്പത്തൂര്‍ എഡിഷന്‍ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ചെമ്പരവതാനി വിരിച്ച് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നവര്‍ എന്ത് സോഷ്യലിസമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം.

അതേക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതല്‍ പറയുന്നില്ല; ഈ തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സ നിര്‍ത്തി വലിയൊരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയാല്‍ മാത്രമേ എസ്.എഫ്.ഐയ്ക്ക് അതിന്റെ ക്രിമിനല്‍വത്കരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാനാവൂ. പ്രിയപ്പെട്ട വി.പി.സാനൂ, പുള്ളിപ്പുലിക്ക് അതിന്റെ പുള്ളിമാറ്റാന്‍ കഴിയില്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും, പേരില്‍ മാത്രം വിജയമുള്ള പൂര്‍ണ പരാജിതനായ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും 'ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവ'മെന്ന് പറയാതെ കണ്ണ് തുറന്നൊന്ന് നോക്കൂ. ഇല്ലെങ്കില്‍ സ്വന്തം അണികള്‍ നിങ്ങളെയും കല്ലെറിയുന്ന സമയം വിദൂരമല്ല.

-കെ.എം.അഭിജിത്ത്

Content Highlights: KSU state president km Abhijith against vp sanu on university college issue. SFI unit members attack student at university college