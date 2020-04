തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19 വ്യാപന ഭീതിയില്‍ കഴിയുന്ന യു എ ഇയിലെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാരെ തിരികെ കൊണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികള്‍ എത്രയും വേഗത്തില്‍ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കെ.കെ.രാഗേഷ് എം.പി. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ലേബര്‍ ക്യാമ്പുകള്‍, ഷെയേര്‍ഡ് റൂമുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി കഴിയുന്നവരെയും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരെയും അടിയന്തിരമായി നാട്ടില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ യു എ ഇ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യു എ ഇ സ്ഥാനപതി ഉറപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിതരല്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെകൊണ്ടുവരാന്‍ എമിറേറ്റ്‌സ് ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ ചാര്‍ട്ടര്‍ ചെയ്തുനല്‍കുന്നതിനും യാത്രക്കുമുമ്പ് ആവശ്യമായ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുവാനും യു എ ഇ സര്‍ക്കാര്‍ സഹായിക്കുമെന്നും യു എ ഈ സ്ഥാനപതി ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു.

ആയതിനാല്‍ യു എ ഈ സര്‍ക്കാറിന്റെ വാഗ്ദാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കോവിഡ് ബാധിതരല്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ കൊണ്ട് വരുവാന്‍ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രിയോട് കെ കെ രാഗേഷ് എം പി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

ഏകദേശം 2.8 ദശലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരാണ് യു എ ഇയില്‍ ഉള്ളത്. ഇതില്‍ നിലവില്‍ 3360 കോവിഡ് കേസുകള്‍ യു എഇയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അതിവേഗത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചു വരികയാണ്. ലേബര്‍ ക്യാമ്പുകളിലും റൂം ഷെയര്‍ ചെയ്തു സാധാരണ തൊഴിലാളികള്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇനിയും തിരിച്ചറിയുകയോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതോ ആയ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ ഉണ്ടാകാം എന്ന സ്ഥിതീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞാല്‍ പോലും താമസിക്കാന്‍ മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാതെ കൂടെ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഇവര്‍.

Content Highlights: kk ragesh mp requested to pm to help indian's who are stuck in UAE