തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ. തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളും നിക്ഷേപവും അന്വേഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് തോമസ് ഐസക് പലകാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തോമസ് ഐസകിന്റെ കിഫ്ബി ഇടപാടുകൾ വളരെ ദുരൂഹമാണ്. കിഫ്ബി ഇടപാടുകളുടെ മസാല ബോണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലകാര്യങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സിപിഎമ്മിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം മുൻപ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നതാണ്. കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വിദേശത്തെ നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണം.

തോമസ് ഐസകും സ്വപ്നം സുരേഷും പലതവണ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായും ശിവശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തതായുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ആളുകൾ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം. ധനകാര്യ വകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രവാസി ചിട്ടി സംബന്ധിച്ചും തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ദുരൂഹമായ ഇടപടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ചിട്ടി നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തുക ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാതെ പൂർണമായും കിഫ്ബിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി.

സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെയും മന്ത്രിസഭയെയും നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് പല ഇടപാടുകളും കിഫ്ബിയിൽ നടന്നത്. കിഫ്ബി ഇടപാടുകളിൽ കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും അത് ശരിവയ്ക്കുന്ന നിലയിലാണ് കിഫ്ബിയിലെ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ശിവശങ്കറിന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

തോമസ് ഐസക് നടത്തിയ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ലംഘനം അതീവ ഗൗരവ തരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഗവർണർ വഴി നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കേണ്ട സിഎജി റിപ്പോർട്ട് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ താത്‌പര്യത്തിന് വേണ്ടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനം നടത്തി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ തോമസ് ഐസകിന് മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരാനുള്ള അവകാശമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടണം. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർണറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്നുംസുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:KIIFB: Thomas Isaacs foreign connections and investments should be investigated- K Surendran