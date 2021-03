തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ആദായനികുതി വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിഫ്ബി കൈമാറി. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കിഫ്ബി ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ടെത്തിയാണ് ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രേഖകള്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷക്കാലത്ത് കിഫ്ബി നടത്തിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍, കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കൈമാറിയ തുകയുടെ കണക്കുകള്‍, പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കിയ പണത്തിന്റെ നികുതി, വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച രേഖകളാണ് കിഫ്ബി കൈമാറിയത്. ഈ മാസം 25ന് മുമ്പ് രേഖകള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നേരത്തെ കിഫ്ബിക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു.

കിഫ്ബി ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷവും ഇല്ലാതിരുന്ന താത്പര്യം ആദായനികുതി വകുപ്പിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലത്തുണ്ടായതില്‍ സംശയമുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

