കോട്ടയം: കെവിന്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യവിലോപം നടത്തിയതിന് കോട്ടയം ഗാന്ധിനഗര്‍ സ്റ്റേഷനിലെ മുന്‍ എസ് ഐ എം എസ് ഷിബുവിനെ പിരിച്ചുവിടും. ഷിബുവിന് പിരിച്ചുവിടല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കി. പതിനഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാനും ഷിബുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിഷയത്തില്‍ ഷിബുവിനെതിരെ മുമ്പ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഷിബു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഡി വൈ എസ് പി പാര്‍ഥസാരഥി പിള്ളയായിരുന്നു വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

കെവിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും കേസെടുത്തില്ല, വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കാണിച്ച് കെവിന്റെ അച്ഛന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ നടപടി എടുത്തില്ല തുടങ്ങിയ കൃത്യവിലോപങ്ങളാണ് ഷിബുവിനു മേല്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ എ എസ് ഐ ബിജു, സി പി ഒ അജയകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയും നടപടി കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബിജുവിനെ സര്‍വീസില്‍നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും അജയകുമാറിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തടഞ്ഞുവെക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത്.

