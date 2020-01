കേശവൻനായരും മകളുടെ കൊച്ചുമകൾ ദേവനന്ദയും

ജനനതിയ്യതി 01/01/1901. വിലാസം-കേശവന്‍നായര്‍ താഴത്തുവടക്ക് നാരായണസദനം, പട്ടാഴി വടക്കേക്കര. ആധാര്‍ രേഖ പ്രകാരം കേശവനാശാന് ഇന്ന് 119 വയസായി. ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്നയാള്‍. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്നും കണ്ട് ജീവിതസായാഹ്നത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ പല്ലില്ലാത്ത മോണയില്‍ രണ്ടാം ബാല്യത്തിലെന്ന പോലെ ഒരു പല്ലും മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. ''ഇത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി വന്നിട്ട് പല്ല് തൊട്ട് കാണിച്ച് ആശാന്‍ പറഞ്ഞു.''



ഓര്‍മ്മകളില്‍ പഴയ കാലം കടന്നുവരുമ്പോള്‍ ഊര്‍ജ്വസ്വലനാവുന്ന കേശവന്‍നായര്‍ എണ്‍പതുവയസുകാരിയായ മകള്‍ ശാന്തമ്മയോടൊപ്പം സുഖമായി കഴിയുന്നു. കാഴ്ചക്കുറവും ഒരു ചെവിക്ക് സ്വല്‍പം കേള്‍വിക്കുറവും ഉണ്ടെന്നൊഴിച്ചാല്‍ ആശാന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കും ധാരണകള്‍ക്കും വലിയ വാര്‍ധക്യം ബാധിച്ചിട്ടില്ല.



''എത്ര വയസ്സായി?'' ''എനിക്കോ?'' 119. ഉത്തരം കൃത്യമാണ്. എന്താ തെളിവ് എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ എന്റെ വയസ് എനിക്കറിയാം എന്ന ഭാവം മുഖത്ത്. നിങ്ങള്‍ എവിടുന്നാ? ''ഞാന്‍ മെമ്പറാ,'' കൂടെ വന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിന്‍സി പറഞ്ഞപ്പോ പെന്‍ഷന്‍ വന്നോ എന്നായി ചോദ്യം.



എന്തു പെന്‍ഷനാ, ''കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍.'' കര്‍ഷകനായിരുന്നോ? ''പിന്നെ... കൃഷിയേ ഒള്ളൂ. എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. വാഴ,ചേന.കാച്ചില്‍ ഒക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടത്തിനെടുത്ത് മുപ്പത് പറനെല്ല് വരെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ കൃഷി ഇങ്ങിനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ചാരപ്പൊടീം ചാമ്പലും ചോലക്കരിയിലയും ചാണകവും മാത്രമായിരുന്നു. ദുര്‍വളങ്ങള്‍ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിഷാംശം ഒന്നും ഇടാറില്ല. ഇപ്പോ കൃഷി തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ എന്തോ ഇടുല്ലോ, എനിക്കതിന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല.'' രാസവളം മണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ആകുലതകളായിരുന്നു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസില്‍.



കൃഷിക്കൊപ്പം കുട്ടികളെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാര്‍ എല്ലാവരും ആശാന്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. നിലത്തെഴുത്താശാന്‍ ആയ കേശവന്‍നായര്‍ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാരംഭത്തിനും വിവാഹത്തിനുമെല്ലാം ആശാനില്‍ നിന്ന് അക്ഷരം പഠിച്ചവരുടെ അനന്തര തലമുറ കസവുമുണ്ടും ദക്ഷിണയും നല്‍കാന്‍ വരും. ചിലര്‍ ഗുരുവെന്നും കുട്ടികള്‍ അപ്പൂപ്പനെന്നും ചിലര്‍ ആശാനെന്നും ആണ് വിളിക്കാറ്. പഞ്ചായത്ത് അംഗം മുന്‍കൈ എടുത്ത് ആഗസ്ത് 15ന് ആശാനെ ആദരിച്ചിരുന്നു.

അമ്മാവന്‍ വൈദ്യകലാനിധിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ സംസ്‌കൃതം പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ദയാനന്ദസരസ്വതി സ്ഥാപിച്ച സ്‌ക്കൂളില്‍ പോയി രഘുവംശവും അഷ്ടാംഗഹൃദയവും പഠിച്ചു. മാന്നാറായിരുന്നു വീട്, കുട്ടമ്പേരൂര്‍... കേട്ടിട്ടില്ലേ..ഓര്‍മ്മകളില്‍ ഏതൊക്കെയോ കടവുകളും അവിടെയുള്ള പഴയ തലമുറയും ക്രമം തെറ്റി കടന്നു വന്നു. സംസ്‌കൃത ശ്‌ളോകങ്ങളും.



സ്വാതന്ത്യസമരത്തിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലേ? ''ഗാന്ധിജിയെ കാണാന്‍ പോയിട്ടുണ്ട്. ചര്‍ക്കയില്‍ നൂല് നൂററ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്.'' അല്ലാതെ സമരത്തിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്യം ദുസ്വാതന്ത്രമായോ എന്ന് ഇന്നത്തെ രാഷ്ടീയം കാണുമ്പോ ആശാന് ആശങ്ക. അനുസരണശീലം ഇല്ലാത്തതും ക്ഷമയില്ലാത്തതുമാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ തലമുറയില്‍ കാണുന്ന കുറ്റവും കുറവും.

90 ലെ വെള്ളപൊക്കം കണ്ട ഓര്‍മ്മയും കേശവന്‍നായര്‍ക്കുണ്ട്. അന്ന്‌ കൊല്ലത്തില്‍ 200 ദിവസം മഴ കിട്ടിയാലും താങ്ങാന്‍ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിക്ക്. തോടുകളും പുഴകളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഒഴുകുമായിരുന്നു. 90 ലെ വെള്ളപൊക്കം മാത്രമാണ് ഓര്‍മ്മയില്‍ വലിയൊരു കഷ്ടപ്പാടായത്.

''അച്ഛന്‍ വൈകിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഞങ്ങടെ അമ്മ പാറുക്കുട്ടിയമ്മ എണ്‍പതാം വയസിലാണ് മരിച്ചത്. ഞങ്ങള്‍ അഞ്ചുമക്കളാണ്. മൂത്തയാള്‍ മരിച്ചുപോയി. 87 വയസായിരുന്നു ചേട്ടന്.''-മകള്‍ ശാന്തമ്മ പറഞ്ഞു. ഒന്നിനോടും വലിയ ആഗ്രഹമില്ല, പ്രതിപത്തിയില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേല്‍ക്കും. കീര്‍ത്തനം പാടി കിടക്കും, യോഗയും പ്രാണയാമവും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നന്നായി അധ്വാനിക്കും. പഠിച്ച അക്ഷരമാലകള്‍ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങിനെയൊരു ജീവിതചര്യയായിരുന്നു അച്ഛന്.''ആരോഗ്യരഹസ്യം ചോദിച്ചപ്പോ മകളുടെ മറുപടി.

അമ്മാച്ഛനും ഇതുപോലെ കുറേക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്‍ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഒന്നുമില്ല. മൂന്നു വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ചെറിയൊരു മൂത്രതടസ്സം ഉണ്ടായി അടൂര് ആസ്പത്രിയില്‍ പോയത്. ഇപ്പോ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്‌ക്കൊരു ശ്വാസമുട്ടും ഉണ്ട്. കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞിട്ടും രണ്ട് കൊല്ലമാവുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു നിഴലുപോലെ കാണാം. ആരെങ്കിലും മുന്നിലൂടെ പോയാല്‍ ആരാ എന്നു ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും.'' 72കാരിയായ ഇളയമകള്‍ ശാരദ പറഞ്ഞു. ശാരദയുടെ മകളുടെ മകള്‍ അങ്ങോട്ട് വന്നതും അതേ ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നു. ''ഞാനാ അപ്പൂപ്പാ, നന്ദ.'' ''നിന്റെ അമ്മ എന്തിയേ?'' അടുത്ത ചോദ്യം. പിന്നെ നന്ദയുടെ കൈ പിടിച്ച് കേശവന്‍നായര്‍ എഴുന്നേറ്റു. മെല്ലെ അകത്തേക്ക് നടന്നു. ''ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം ശ്വാസം മുട്ടുന്നു.'' പുതുതലമുറയുടെ കൈ പിടിച്ച് ആശാന്‍ അകത്തേക്ക് പോവുമ്പോള്‍ കാലം ഒരു മന്ദസ്മിതം തുകും പോലെ...

വീണ്ടും പല്ല് വന്നത് അപൂര്‍വ്വത

കേശവനാശാന്റെ 119 വയസ് എന്ന അവകാശവാദം ശരിയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെയോ ഇന്ത്യയിലോ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ മനുഷ്യന്‍ എന്ന പദവിക്ക അര്‍ഹനാവും. പക്ഷെ അതിന് സ്‌ക്കൂള്‍ രേഖകളോ ഒന്നും ഇല്ല. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാന്‍ സംവിധാനങ്ങളുമില്ല. വീണ്ടും പല്ലു വന്നു എന്നതും അപൂര്‍വ്വതയാണെന്ന് ഏറെക്കാലം ഡോക്ടറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോ: ശ്രീനിവാസനും പറഞ്ഞു. ദന്തഡോക്ടറായ സജിതയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഇതുവരെ ഇങ്ങിനെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന മറുപടിയായിരുന്നു കിട്ടിയത്.



''പതിനെട്ട് വയസുവരെയുള്ള ഒരാളുടെ വയസ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് പറയാന്‍ പറ്റും. അതു തന്നെ 16 നും 18നു ഇടയില്‍ എന്നൊക്കെ റേഞ്ച് ആണ് പറയാറ്. ക്ഷേമനിധി ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും വയസിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യം വരുമ്പോ അവരു തരുന്ന സത്യവാങ്മൂലവും എന്തെങ്കിലും രേഖകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും ചേര്‍ത്താണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്.''



ഡോ. ഗുജ്‌റാള്‍. പോലീസ് സര്‍ജന്‍ പാലക്കാട്



