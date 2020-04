തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വിപണിയിലെത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാന്‍ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ.മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ. പഴകിയ മത്സ്യം വിപണയിലെത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കര്‍ശന ശിക്ഷ നല്‍കും. നിയമലംഘകര്‍ക്ക് വലിയ പിഴ ഈടാക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വീണ്ടും പിടികൂടുകയാണെങ്കില്‍ മൂന്ന് ലക്ഷവും മൂന്നാംഘട്ടത്തില്‍ 5 ലക്ഷം രൂപവരെയും പിഴ ഈടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിയമ നിര്‍മാണമെന്നും മന്ത്രി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് മത്സ്യലേലം ഒഴിവാക്കില്ല, കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കൊടുത്തുതീര്‍ക്കാനുള്ള 2000 രൂപ ഉടന്‍ കൊടുത്തുതീര്‍ക്കും. മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള ചെറിയ ബോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 20ന് ശേഷം തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

