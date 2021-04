തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മേയ് മൂന്നു മുതല്‍ പുനഃരാരംഭിക്കും. നേരത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഗവര്‍ണറുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍വകലാശാലകളും പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാലയും പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ആരോഗ്യസര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് എതിരെ സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ തന്നെ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു.

പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കോവിഡ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമാകേണ്ടവരാണ് ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍. പുതിയ ഹൗസ് സര്‍ജന്മാരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കത്ത് അയച്ചത്.

മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യസര്‍വകലാശാലയിലെ കുട്ടികളില്‍ മിക്കവരും കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതില്‍ പ്രയാസസമില്ലെന്നും സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സര്‍വകലാശാല അധികൃതരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഗവര്‍ണര്‍ വഴങ്ങിയത്. ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ച നടപടി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ പരീക്ഷകളും മേയ് മൂന്നുമുതല്‍ നടക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനവും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷകള്‍ പിന്നീട് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ ദിവസങ്ങളില്‍ നടത്തും.

