തിരുവനന്തപുരം: ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കായി സമഗ്രശിക്ഷ കേരളത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഓഫ്‌ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകൾ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനസംവിധാനം ഇല്ലാത്ത 261784 കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കും. ടിവി, ഫോണ്‍ തുടങ്ങിയ സംവിധാനമില്ലാത്ത ആര്‍ക്കും പഠനം നഷ്ടമാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്‌ കവറേജ് ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്ത ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കണ്ണമ്പടി, ഇടമലക്കുടി തുടങ്ങിയ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഓഫ്‌ലൈന്‍ പഠനകേന്ദ്രമൊരുക്കും. മറ്റ് പിന്നോക്കമേഖലകളിലും സമാനമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും.

ടിവി കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സമഗ്രശിക്ഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാദേശിക പ്രതിഭാകേന്ദ്രങ്ങൾ, വായനശാലകൾ എന്നിവ കേന്ദീകരിച്ച് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്കുട്ടികളെ എത്തിച്ച് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാനും സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല

41 ലക്ഷത്തില്‍ രണ്ട് ലക്ഷത്തില്‍പ്പരം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിന് സൗകര്യമില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് ആദ്യമേ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്കും ക്ലാസ്സുകള്‍ നഷ്ടമാവില്ല.

സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം നീണ്ടുപോവുകയാണ്. പഠനകാര്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുണ്ടാവുന്ന വിടവ് നികത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാഴ്ച ട്രയല്‍ റണ്‍ ആണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് അത് ഒരുക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യസവകുപ്പിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

Content Highlights: Kerala to set up Offline learning centers in Backward areas says Chief Minister