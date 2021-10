തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയസമാന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രം. ഇതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് കരകയറാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ ശക്തമായ മഴയും പ്രളയവും നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ, കേന്ദ്രത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നേരത്തെ തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടേയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

We are continuously monitoring the situation in parts of Kerala in the wake of heavy rainfall and flooding. The central govt will provide all possible support to help people in need. NDRF teams have already been sent to assist the rescue operations. Praying for everyone’s safety.