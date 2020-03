തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം കേരള പോലീസും വലിയ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ 'ബ്രേക്ക് ദ ചെയിന്‍' കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായ വീഡിയോ, 'ഹാന്‍ഡ് വാഷ്' വീഡിയോ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വലിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മിഡിയയില്‍ നേടിയത്. ഇതിനു സമാനമായി 'കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെ യോഗ' എന്ന പുതിയ കാമ്പയിനുമായാണ് കേരള പോലീസ് ഇത്തവണയെത്തുന്നത്.

രാജ്യവ്യാപകമായി 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ജനങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അവരെ വീടുകളില്‍ത്തന്നെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിര്‍ത്തുകയുമാണ് പുതിയ കാമ്പയിന്‍കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കേരള പോലീസിന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിഭാഗം പുതിയ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി. വിവിധ യോഗാസന മുറകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് 10 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ.

ശ്വസനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതിലൂടെ കൊറോണ അടക്കമുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹായകമാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമായ ആസനമുറകളാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോകനാഥ് ബഹ്‌റയാണ് ഈ ആശയത്തിനു പിന്നില്‍. എഡിജിപി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേരളാ പോലീസിന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ വിഭാഗമാണ് വീഡിയോ രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പോലീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്നെയാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആസനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പോലീസുകാര്‍ തന്നെയാണ് വീഡിയോയില്‍ യോഗ മുറകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും. വീഡിയോയുടെ നിര്‍മാണം, എഡിറ്റിങ്, സ്‌ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വശങ്ങള്‍ കൈകാര്യംചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസിലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിഭാഗമാണ്.

Content Highlights: Kerala Police new venture against covid 19- 'Yoga Against Corona' video