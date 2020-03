തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ സമൂഹവ്യാപനം തടയാന്‍ കേരള പൊലീസിന്റെ 'കോഡ്-വിഡ്-19' (CODE-VID-19) സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരില്‍ നിന്ന് നൂതനാശയങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധിക്കുക, വൈറസിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനം തടയുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കേരള പോലീസ് സൈബര്‍ഡോം 'CODE-VID-19' എന്ന പേരില്‍ ഓണ്‍ലെന്‍ ഹാക്കത്തോണ്‍ നടത്തുന്നത്.

കൊറോണ വൈറസ് ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നൂതനാശയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഹാക്കത്തോണിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരില്‍ നിന്നാണ് കേരള പോലീസ് ഇതിനായി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് 19-ന്റെ സമൂഹവ്യാപനം തടയുന്നതിന് സാങ്കേതിക രീതിയിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും മാർച്ച് 29നു മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കണം.

പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനായി ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

റജിസ്ട്രേഷന്‍ ലിങ്ക് : https://forms.gle/PiJho8MsGkibVUgTA

Content Highlights: Kerala police developed Code Vid-19 to prevent the spread of covid 19