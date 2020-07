തിരുവനന്തപുരം: ഇലെറ്റ്‌സ് ടെക്‌നോ മീഡിയയുടെ 2020-ലെ ഇലെറ്റ്‌സ് അവാര്‍ഡ് ഓഫ് എക്‌സലന്‍സ് കേരള പോലീസിന്റെ സൈബര്‍ ഡോമിന് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സംരംഭം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് 'സൈബര്‍ഡോം' തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

ജൂലൈ 10-ന് നടന്ന ഇലെറ്റ്‌സ് ഇന്ത്യ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച വിര്‍ച്വല്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ് എ.ഡി.ജി.പി.യും സൈബര്‍ ഡോം നോഡല്‍ ഓഫീസറുമായ മനോജ് എബ്രഹാം അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിച്ചു.

