തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നതിനിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ വലഞ്ഞ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിട്ടുപോലും ഇഷ്ട വിഷയത്തില്‍ പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവരും അനവധിയുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ പുറത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് 1.75 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. ഇതില്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചവരുമുണ്ട്. ഇതോടെ അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫീസ് അടച്ച് പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ.

3,94,457 പ്ലസ് വണ്‍ സീറ്റുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകയുള്ളത്. രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റുകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 2,69,533 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാലരലക്ഷത്തോളമാണ്. രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റുകൂടി കഴിഞ്ഞതോടെ ശേഷിക്കുന്ന പാതിയോളം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഫീസ് മുടക്കി അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളുകളിലോ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലോ പ്രവേശനം നേടേണ്ടിവരും. ഇനി സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റ് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. മെറിറ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ ബാക്കിയുള്ളത് 655 സീറ്റുകള്‍ മാത്രവും.

മിക്ക കുട്ടികള്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളോ, വിഷയമോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 1,21,318 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസില്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയത്തിലും എപ്ലസ് കിട്ടിയത്. ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും സയന്‍സ് വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തു. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അധിക ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകാന്‍ കാരണം.

Content Highlights: Kerala Plus One Second Allotment