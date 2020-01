തിരുവനന്തപുരം: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നായകപരിവേഷമായിരുന്നു കേരള സര്‍ക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം. ഇതേ പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കത്തയച്ച മുഖ്യമന്ത്രി. ഇതേ വിഷയത്തില്‍ കേരള ഗവര്‍ണറുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. പക്ഷേ രംഗത്തേയില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷം ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് എതിരെ ഉയര്‍ത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ മുന്നിലോടിക്കയറി.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയ്ക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി അതേ പ്രമേയത്തെ ചൊല്ലി വിശദീകരണം ചോദിച്ച ഗവര്‍ണറെ സഭയിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ അതിനെ എതിര്‍ത്ത പ്രതിപക്ഷത്തെയാണ് സഭ ഇന്നു കണ്ടത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന് ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ബാധ്യതകള്‍ വിനയായപ്പോള്‍ ആ അവസരം പ്രതിപക്ഷം നന്നായി മുതലെടുത്തു.

ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ച് നിലത്തുകിടന്നും പ്ലക്കാര്‍ഡ് ഉയര്‍ത്തിയും ഒടുവില്‍ വാക്കൗട്ട് നടത്തിയും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോള്‍ ഭരണപക്ഷം സഭയില്‍ ഗവര്‍ണറെ കേട്ടിരുന്നു. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനിടെ, പൗരത്വ നയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രമേയത്തെ താന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ പറയുന്നതും ഭരണപക്ഷത്തിന് കേട്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നു.

വാക്കൗട്ടിനു പിന്നാലെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും സര്‍ക്കാറും ഗവര്‍ണറും തമ്മിലുള്ള അന്തര്‍ധാര സജീവമാണെന്നെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നിയമസഭയില്‍ കണ്ടെതെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. ഗവര്‍ണറുടെ കാലു പിടിക്കേണ്ട ഗതികേട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ടായി. കേരളത്തെ അപമാനിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. ലാവ്‌ലിന്‍ കേസില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കമാണെന്ന ആരോപണവും ചെന്നിത്തല ഉയര്‍ത്തി. സഭയുടെ അന്തസ് മുഖ്യമന്ത്രി കളഞ്ഞുകുളിച്ചതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഗവര്‍ണറെ പിന്‍വലിയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുന്ന മൗനത്തെയും ചെന്നിത്തല ചോദ്യം ചെയ്തു. ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍.എസ്.എസിന്റെയും അമിത് ഷായുടെയും ഏജന്റാണെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

ഗവണറെകൊണ്ട് വിയോജിപ്പുകള്‍ വായിപ്പിച്ചുവെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് അവകാശപ്പെടാം. ഭരണഘടനാപരമായി വിയോജിപ്പുകള്‍ വായിക്കാതിരിക്കാന്‍ അവകാശമുള്ളപ്പോള്‍ തന്നെ അവ ഗവര്‍ണര്‍ വായിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് ഗവര്‍ണറും സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീര്‍പ്പിന്റെ ഫലമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം.

സര്‍ക്കാരിന് ഗവര്‍ണറോട് പുലര്‍ത്തേണ്ട ഭരണഘാടനാപരമായ ബാധ്യതയെന്ന് വിശദീകരിക്കാമെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ അത് എത്രമാത്രം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണേണ്ടിവരും. ഗവര്‍ണറെ നീക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്ഭവനെ അറിയിച്ചതായും ഇതാണ് വിയോജിപ്പോടെയെങ്കിലും ഗവര്‍ണര്‍ നയപ്രഖ്യാപനം മുഴുവന്‍ വായിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഗവര്‍ണര്‍ സഭ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ തടയാന്‍ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

