തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്തെ പൂജാ ബംബര്‍ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു. ആര്‍.എ. 591801 നമ്പര്‍ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുക. തിരുവനന്തപുരത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റാണിത്.

കോവിഡ് കാലത്ത് ഭാഗ്യാന്വേഷികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ബമ്പര്‍ ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ വില്‍പന സര്‍വകാല റെക്കോഡിലെത്തിയിരുന്നു. പൂജാ ബമ്പര്‍ 37 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇത്തവണ വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വിറ്റത് 30 ലക്ഷമായിരുന്നു.

ക്രിസ്മസ്, നവവത്സര ബമ്പര്‍ ടിക്കറ്റ് 24 ലക്ഷമാണ് അച്ചടിച്ചത്. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഇനിയും അച്ചടിക്കുമെന്നും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 12 കോടിയാണ് സമ്മാനം. ടിക്കറ്റ് വില 300 രൂപ. ഓണം ബമ്പര്‍ 54 ലക്ഷം ടിക്കറ്റാണ് വിറ്റത്.

