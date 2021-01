തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയും വ്യാവസായിക കാര്‍ഷികോത്പാദനം വര്‍ധിപ്പാക്കാനും ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴില്‍ മേഖലകളിലുള്‍പ്പെടെ പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ച് ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര കോണ്‍ഫറന്‍സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കോണ്‍ഫറന്‍സ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറയി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്നു വരെ വിവിധ സെഷനുകളിലായി അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്തും ദേശീയ തലത്തിലും വിവിധ മേഖലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രമുഖര്‍ പങ്കെടുക്കും. ഓണ്‍ലൈനായി കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും അവസരമുണ്ട്. കേരള ലുക്സ് അഹെഡ് എന്ന പേരിലാണ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് സംഘടിപ്പിക്കുക.

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലേബര്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍, വേള്‍ഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വികസിത, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരും ആശയങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കും. കാര്‍ഷിക- മത്സ്യബന്ധന, മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുടെ ആധുനികവത്കരണം, ഇ- ഗവേണന്‍സ്, തദ്ദേശ ഭരണം, നൈപുണ്യ വികസനം, വ്യാവസായിക സാധ്യതകള്‍, വിനോദ സഞ്ചാരം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയാണ് മൂന്നുദിവസത്തെ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുക.

നയരൂപീകരണ മേഖലയിലുള്ളവര്‍, വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധര്‍, യുവാക്കള്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, വ്യവസായ, കാര്‍ഷിക മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരമുണ്ട്. ഇവർക്ക് പുറമെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകള്‍ക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമാവാം.

