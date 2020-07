ചെന്നൈ: കോവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പോരാട്ടം ശരിയായ ദിശയില്‍ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും അണുബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന വര്‍ധന സ്വാഭാവികമാണെന്നും അതില്‍ പരിഭ്രാന്തിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഐ.സി.എം.ആര്‍. ഗവേഷണകേന്ദ്രം വൈറോളജി വിഭാഗം മുന്‍ മേധാവി ഡോ. ടി. ജേക്കബ് ജോണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വെല്ലൂരിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമുമായി ടെലിഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോ. ജേക്കബ്ബ് ജോണ്‍.

കോവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ വിജയം മങ്ങുകയാണെന്ന വിമര്‍ശമുയരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേരളത്തിന് ആരുടെയും സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമില്ല. വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് കേരളം കോവിഡ് 19-നെതിരെ പൊരുതുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ വിജയം കൃത്യമായ കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും വിദേശ മാദ്ധ്യമം നല്‍കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ദിവസം പൊടുന്നനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചുപറയുന്നതുകൊണ്ട് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടം ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല.

കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് 19 അണുബാധിതരുടെ എണ്ണം നിത്യേന വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്?

അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഞാന്‍ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതുപോലെ തയ്വാന്‍, ന്യൂസിലന്റ് തുടങ്ങിയ ദീപ് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ കൊറോണയെ പൂര്‍ണ്ണമായും പിടിച്ചുകെട്ടി എന്നവകാശപ്പെടാന്‍ ആവുകയുള്ളു. കാരണം പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന രോഗവാഹകരെ ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് തടയാനാവും. കേരളം ഒരു ദ്വീപല്ല. പുറത്തുനിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമാണ് കേരളത്തിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

മരണനിരക്കില്‍ കേരളം ഇപ്പോഴും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ വളരെ താഴെയാണെന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതല്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും. അസുഖബാധിതരില്‍ എത്ര പേര്‍ മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അണുബാധിതര്‍ എല്ലാവരും അസുഖബാധിതരല്ല. കോവിഡ് 19 അണുബാധിതരില്‍ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതു മൂലം അസുഖബാധിതരായവരുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. കെയ്സ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് (സി.എഫ്.ആര്‍.- അസുഖബാധിതരിലെ മരണനിരക്ക്) നോക്കിയാല്‍ കേരളം ഇപ്പോഴും വളരെ പിന്നിലാണ്. ദേശീയ തലത്തില്‍ സി.എഫ്.ആര്‍. 3.7 ശതമാനമാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര 6.5%, ഗുജറാത്ത് 5.7%, കര്‍ണ്ണാടക 5.6%, ഡെല്‍ഹി 3.4%, ആന്ധ്രപ്രദേശ് 2.8%, തമിഴ്നാട് 2.05% എന്നിങ്ങനെയാണ് മരണനിരക്ക്. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഇത് 0.78% മാത്രമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പലയിടത്തും അസുഖബാധിതരുടെയും മരിക്കുന്നവരുടെയും കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ടെന്നതും മറക്കരുത്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. 14% വരെ മരണനിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ളണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ ഗംഭീരമായാണ് കേരളം കോവിഡ് 19-നെതിരെ പോരാടുന്നത്. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ബി.ബി.സിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രമൊന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേരളത്തിനാവശ്യമില്ല. കേരളം കഴിഞ്ഞാല്‍ കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഗോവയാണ് (0.96%). 2.5 ശതമാനവുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാടും.

കേരളം ഇപ്പോള്‍ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടികളുമായി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോയാല്‍ മതിയോ?

കോവിഡ് 19 അണുബാധിതരില്‍ എല്ലാവരെയും ചികിത്സിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രക്തത്തില്‍ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ടോയെന്നതാണ് കൃത്യമായി അറിയേണ്ടത്. ഇതിന് പള്‍സ് ഒക്സിമീറ്റര്‍ എല്ലാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കണം. രണ്ടായിരം രൂപയില്‍ താഴെയേ ഇതിന് വിലയുള്ളു. രക്തത്തില്‍ ഓക്സിജന്റെ അളവ് 95 ശതമാനത്തില്‍ കുറവാണെന്നു കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം.

കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാരും ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി കോവിഡ് 19 നെതിരെ നിലകൊണ്ടു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തയ്വാന്‍, വിയറ്റ്നാം, ന്യൂസിലന്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ കണ്ട പ്രവണതയാണിത്. ഈ സമീപനം ഇനിയും തുടരണം. രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതില്‍ കേരളം പരിഭ്രാന്തിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. സോഷ്യല്‍ വാക്സിനാണ് (മാസ്‌ക് ധരിക്കുക, ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക, സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈകഴുകുക - ഇവയുള്‍പ്പെടുന്നതാണ് സോഷ്യല്‍ വാക്സിന്‍) ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി. സാമൂഹ്യ സമ്പര്‍ക്കം ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രായമുള്ളവരെ നിര്‍ബ്ബന്ധമായും വീട്ടിലിരുത്തണം. പ്യൂപ്പകള്‍ കൊക്കൂണില്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നതുപോലെ് ഇവരെ കാത്തുസംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം ഇപ്പോഴുള്ള അഭിമാനകരമായ നേട്ടം നിലനിര്‍ത്തണം.

Content Highlights: Kerala is in right path, we don't need certificate from anybody, says Dr. Jacob John, Virologist