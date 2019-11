തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍(ഐ.എം.എ) കേരള ഘടകം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃഭൂമി കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിലെ സബ് എഡിറ്റര്‍ അനു എബ്രഹാമും മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ സീനിയര്‍ പ്രൊഡ്യൂസര്‍ മഞ്ജുഷ ജോര്‍ജും അര്‍ഹരായി.

അച്ചടി മാധ്യമ വിഭാഗത്തിലെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമാണ്‌ അനു എബ്രഹാമിന് ലഭിച്ചത്. മാതൃഭൂമി പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കടക്കെണിയില്‍ യുവ ഡോക്ടര്‍മാര്‍' എന്ന പരമ്പരയാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനാക്കിയത്. പതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.

അച്ചടി മാധ്യമ വിഭാഗത്തില്‍ ദേശാഭിമാനി കോഴിക്കോട് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ എം. ജനീഷയ്ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം. 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്‍ഡ്‌.

ദൃശ്യമാധ്യമ വിഭാഗത്തിലെ പുരസ്‌കാരമാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ സീനിയര്‍ പ്രൊഡ്യൂസര്‍ മഞ്ജുഷ ജോര്‍ജിന് ലഭിച്ചത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസില്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത നിപ്പയെ ആര്‍ക്കാണ് പേടി എന്ന പരിപാടിയാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹയാക്കിയത്. അമ്പതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.

പാലക്കാട് അവൈറ്റിസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നവജാതശിശുരോഗ വിദഗ്ധയായ ഡോ.സൗമ്യ സരിന്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐ.എം.എ. സാമൂഹികമാധ്യമ പുരസ്‌കാരവും സ്വന്തമാക്കി. നവംബര്‍ 30-ന് തൊടുപുഴയില്‍ നടക്കുന്ന ഐ.എം.എ. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യും.

