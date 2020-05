തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് രോഗബാധയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലുള്ള വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. രോഗവ്യാപനസാധ്യതയുള്ള ഈ വിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഇതിനായി ബോധവത്കരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ മോണിറ്ററിങ് സെല്ലുകള്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രായമായവര്‍, കിഡ്‌നി ഹൃദ്രോഗം കാന്‍സര്‍ തുടങ്ങിയ രോഗമുള്ളവര്‍, എന്നിവര്‍ക്ക് കോവിഡ് വ്യാപക സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവരാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അര്‍ഹിക്കുന്നവര്‍. ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായാണ് പ്രാദേശിക സമിതികള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നത്.

കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, പഞ്ചായത്ത്, മുന്‍സിപ്പിലിറ്റി, വാര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാവും മോണിറ്ററിങ് സമിതി ഉണ്ടാവുക. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിനിധി, വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍/കൗണ്‍സിലര്‍, സ്ഥലം എസ്.ഐ, വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിനിധി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, സന്നദ്ധസംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി, അംഗന്‍വാടി ടീച്ചര്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രതിനിധി, പെന്‍ഷനേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍, വാര്‍ഡിലെ ആശ വര്‍ക്കര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് പ്രാദേശികസമിതി.

ഇവര്‍ വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടും. രോഗസാധ്യത കൂടുതലുള്ള ആളുകളുള്ള വീടുകളെ പ്രത്യേകം പട്ടികയാക്കും. ഇവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതിനായുളള ബോധവത്കരണവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തും.

വിദേശത്ത് നിന്നും, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലും മോണിറ്ററിങ് സമിതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും സമിതിയുടെ ഒരംഗം എത്തുകയും കാര്യങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീരിച്ചു.

Content Highlights: Kerala Govt.to form local monitoring cells to protect those who are vulnerable to covid-19