തിരുവനന്തപുരം: ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനൊരുങ്ങി കേരള സര്‍ക്കാര്‍. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെങ്കില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്താമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമസഭയിക്ക് ഇനി ആറുമാസത്തെ കാലാവധിയേയുളളൂ. അതിനാല്‍ വിജയിച്ചുവരുന്ന എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുളള പൊതുപെരുമാററച്ചട്ടം അടക്കമുളളവ നിലവില്‍ വരുന്ന ഏപ്രില്‍ മാസത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുവരെ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തന കാലാവധി ഉണ്ടാവുകയുളളൂ. അതായത് പരമാവധി അഞ്ചുമാസം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കോവിഡ് പ്രൊട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചുവേണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത്.

ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാം എന്ന നിര്‍ദേശം സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ ഒന്നിച്ച് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തെ സമീപിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദേശത്തോട് പ്രതിപക്ഷം യോജിക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുകയും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. ഈ നിലപാടായരിക്കും സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിപക്ഷം അറിയിക്കുക. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമായി ഒഴിവാക്കുന്ന നിലപാടിനോട് യോജിപ്പില്ല. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തല്‍ക്കാലത്തേക്ക്് മാറ്റിവെക്കുക. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ണമായി മാററി വെക്കുക എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. തങ്ങളുടെ തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷം സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മില്‍ ഏകാഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം യുഡിഎഫ് യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായും വിവരമുണ്ട്.

കാലാവധിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനത്തിലേക്ക് സര്‍ക്കാരിനെ എത്തിച്ചതില്‍ പ്രധാന ഘടകം. തന്നെയുമല്ല കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെങ്കില്‍ 12 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ തന്നെ പ്രാഥമിക കണക്ക്. മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍തന്നെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍, കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കില്‍ സംസഥനാത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെല്ലാം ഏകാഭിപ്രായത്തില്‍ ഈ വിഷയം ആവശ്യപ്പെടണം. അതൊരപേക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുമ്പാകെ എത്തുകയും വേണം. അതില്‍ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷനേതാവിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത്. എന്നാല്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ കൂടി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ഉപാധിയാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.

Content Highlights: Kerala govt may request for the cancellation of by election