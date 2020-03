തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഗുരുതരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാന്‍ കേന്ദ്രനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്നതിനുള്ള സൂചനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറായത്. കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത മാര്‍ച്ച് 22ന്റെ ജനത കര്‍ഫ്യൂവിനോട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണമായും സഹകരിക്കും. മെട്രോ അടക്കമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ നിശ്ചലമാകും. അന്ന് വീടുകളിലെ പരിസരം പൂര്‍ണമായും ശുചീകരിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ തയ്യാറാവണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ഇന്ന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ കോവിഡ് ബാധയെ ചെറുക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വിശദീകരിച്ചു. വായ്പാപരിധി ഉയര്‍ത്തുക, തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം വര്‍ധിപ്പിക്കുക, അസംഘടിത മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ സബ്‌സിഡി, തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

