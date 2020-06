തിരുവനന്തപുരം: ആന്റി ബോഡി ടെസ്റ്റുകള്‍ വ്യാപകമായി ആരംഭിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഒരാഴ്ച 15000 ആന്റി ബോഡി ടെസ്റ്റുകള്‍ വരെ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കൂടി വേണ്ടിയാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആന്റി ബോഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായാല്‍ പി.സി.ആര്‍. ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്നും ഐ.സി.എം.ആര്‍. വഴി 14000 കിറ്റുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ 10000 കിറ്റുകള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ മറ്റുള്ള ജില്ലകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 40000 കിറ്റുകള്‍ കൂടി കിട്ടും എന്നാണ് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രോഗകളുടെ എണ്ണം ഇതുവരെയുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും വര്‍ധിച്ച ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഇതേ ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെയാണ് ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ വരുന്നതും. ആരാധനാലയങ്ങളും മാളുകളും റസ്‌റ്റോറന്റുകളും തുറക്കുന്നതും. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയും ഉത്തരവാദിത്തവും അസാധാരണമാംവിധം വര്‍ധിക്കുകയാണ്.

ചാര്‍ട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച് വിമാനങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ ഈ മാസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ വിദേശങ്ങളില്‍നിന്നു നാട്ടിലെത്തും. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം തുറക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം പിന്നെയും ഗണ്യമായി വര്‍ധിക്കും. എല്ലാവരേയും സുരക്ഷിതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇളവുകള്‍ ഒരു കാരണവശാലും രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യതയായി മാറരുത്.

വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുമായി 177033 പേരാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. ഇതില്‍ 30363 പേര്‍ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരാണ്. 146670 പേര്‍ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നു വന്നു. ഇവരില്‍ 93783 പേര്‍ തീവ്രരോഗവ്യാപന മേഖലകളില്‍ നിന്നും എത്തിയവരാണ്.

79% ആളുകള്‍ റോഡ് വഴിയും 10.81% റെയില്‍ വഴിയും 9.49% വിമാനം വഴിയുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാല്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നാണ് കൂടുതല്‍ പേര്‍ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. 37% ആളുകള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും 26.9% കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നും 14% മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.

വിദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയവരുടെ കണക്കെടുത്താല്‍ യു.എ.ഇ.യില്‍നിന്നാണ് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 47.8% ആളുകള്‍ യു.എ.ഇ.യില്‍ നിന്നും 11.6% ഒമാനില്‍ നിന്നും 7.6% കുവൈറ്റില്‍ നിന്നുമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നും വന്നവരില്‍ 680 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്നുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 343 പേര്‍ വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും 337 പേര്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്നവരാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗബാധ ഉണ്ടായത് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്കാണ്. 196 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായത്.

