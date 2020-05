തിരുവനന്തപുരം: ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു മലയാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രെയിനിന് കേരളം എന്‍.ഒ.സി. നല്‍കി. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് മലാളികളേയും കൊണ്ടുള്ള ട്രെയിന്‍ എന്ന് യാത്ര തിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

കേരളത്തിലേക്ക് ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്നതിനായി അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇതിന് അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ച് കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ വിവധയിടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും തീയതി സംബന്ധിച്ചും അറിയിക്കാം എന്നാണ് കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡെല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ ഉടന്‍ ഉണ്ടാകും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കേരളാ ഹൗസ് ഡല്‍ഹിയില്‍ പലയിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളോടും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോടും വിശദാംശങ്ങള്‍ മെസേജ് അയക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നു രാവിലെ എട്ട് മണി വരെയായിരുന്നു ഇതിനുള്ള സൗകര്യം. ഇത്തരത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ യാത്ര തിരിക്കും എന്നാണ് മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

