ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ കസ്റ്റംസ് അധികൃതരുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് യുഎഇ എംബസി അധികൃതര്‍. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണെന്നും കോണ്‍സുലേറ്റ് പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ പഴുതുകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിലും സ്വര്‍ണം അയച്ചത് യുഎഇയില്‍ നിന്നാണ്. അതിനാല്‍ സ്വര്‍ണം അയച്ചത് ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും. അന്വേഷണത്തില്‍ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കും. കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുമെന്നും യുഎഇ എംബസി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Authorities in UAE have launched investigation to find out who sent cargo containing gold to UAE consulate's address. Authorities have stressed that culprits who not only committed major crime but also sought to tarnish reputation of UAE mission in India won't be spared:UAE Envoy https://t.co/RL6iCoisIu