തിരുവനന്തപുരം: വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ളവിദേശ പക്ഷി, ജന്തുജാലങ്ങള്‍ക്ക് വനം വകുപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നു. വംശനാശ ഭീഷണിനേരിടുന്ന ജീവജന്തുജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയായ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഓണ്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ട്രേഡ് ഓണ്‍ എന്‍ഡാന്‍ജേര്‍ഡ് സ്പീഷീസ്സിന്റ (ഐ.ടി.ഇ.എസ്.) അനുബന്ധം 1, 2, 3- ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ജീവികള്‍ക്കാണ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുക.

പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അരുമജീവികള്‍ കൈവശമുള്ളവര്‍ ഡിസംബര്‍ 15-ന് മുമ്പായി http://www.parivesh.nic.in/ എന്ന വൈബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ടതാണ്.

ഡിസംബര്‍ 15 വരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നവര്‍ കൈവശമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നീട് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളോടൊപ്പം ഈ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ അറിയിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ http://www.parivesh.nic.in/ എന്ന വൈബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ 'cww.for@kerala.gov.in' എന്ന മെയില്‍ ഐഡിയിലും - 0471 2529314 - എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറിലും വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

