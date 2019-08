കോഴിക്കോട്: പ്രളയക്കെടുതി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ജില്ലകളിലൊന്നാണ് മലപ്പുറം. ജില്ലയുടെ മലയോരമേഖലകളായ നിലമ്പൂരും പോത്തുകല്ലും, നെടുങ്കയത്തും വഴിക്കടവിലുമെല്ലാം പേമാരിയും ഉരുള്‍പൊട്ടലും വന്‍നാശം വിതച്ചു. നിരവധിപേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായി.

നിലമ്പൂരും സമീപപ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. പലരും വീട് വിട്ട് ദുരിതാശ്വാസകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറി. ശനിയാഴ്ച രാത്രിമുതല്‍ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായത് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു.

മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ ജില്ലയില്‍ വ്യോമസേനയും സൈന്യവും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനുണ്ട്. ദുര്‍ഘടമായ പലമേഖലകളിലും സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചില്‍ നടക്കുന്നത്.

ഇതിനിടെ മലപ്പുറത്ത് വ്യോമനിരീക്ഷണം നടത്തിയ വ്യോമസേനയുടെ എം.ഐ. 17V5 ഹെലികോപ്റ്ററില്‍നിന്ന് പകര്‍ത്തിയ ചില ചിത്രങ്ങളും അവര്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

#KeralaFloods2019 #Fury_of_nature Scene of deluge in Malappuram district taken from an @IAF_MCC Mi-17V5 helicopter @SpokespersonMoD pic.twitter.com/n0hHrGUGml

#KeralaFloods2019

Responding to request from Kerala Govt,one Mi-17 V5 helicopoter by @IAF_MCC got airborne from Trivandrum for recce of the flood hit areas of northern districts in Kerala.

Aerial view of #Malappuram& #Nilambur shows the extent of devastation.@SpokespersonMoD pic.twitter.com/BSZIkUiw42