കരുളായി(നിലമ്പൂര്‍): പ്രളയത്തിനൊടുവില്‍ കൂട്ടംതെറ്റിയെത്തിയ ആനക്കുട്ടിയെ വനാപാലകര്‍ പിടികൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മൊക്കം പുഴയോരത്താണ് ഒരുവയസ് പ്രായമുള്ള പിടിയാനക്കുട്ടിയെ നാട്ടുകാര്‍ കണ്ടത്.

ഏറെ നേരം പുഴയോരത്തുകൂടി ആനക്കുട്ടി തനിച്ചു കളിച്ചിട്ടും തള്ളയാനയെ കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് വനപാലകരെ വിവരമറിയിച്ചു.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് വനപാലകരെത്തി ആനക്കുട്ടിയെ പിടികൂടി ശങ്കരങ്കോടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പുളിങ്കരക്കയ്യില്‍ കണ്ട ആനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം വിട്ടയച്ചു. കാട്ടില്‍ ഏറെനേരം തിരച്ചില്‍ നടത്തിയാണ് വനപാലകര്‍ ആനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തിയത്.

Content Highlights: kerala flood 2019 baby elephant reaches in nilambur karulayi, forest officers sent back to forest