കോട്ടയം/മലപ്പുറം: കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ജോസ് കെ മാണിയുമായി തിങ്കളാഴ്ച ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സമവായത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യു.ഡി.എഫ്. മുന്‍കൈയെടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തന്നെ ആരും ഇതുവരെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി കോട്ടയത്ത് പ്രതികരിച്ചു. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചാല്‍ പോകുമെന്നും സമവായമുണ്ടാക്കാനാണ് തങ്ങള്‍ക്കും താത്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതിനിടെ ഞായറാഴ്ച ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗം കോട്ടയത്ത് സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേര്‍ന്നു. മീഡിയ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ വിജയന്‍ തോമസിന്റെ വസതിയിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 99 സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളില്‍ 62 പേരുടെ പിന്തുണ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശവാദം. ഇതില്‍ 59 പേര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാണിവിഭാഗം നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

