തിരുവനന്തപുരം: കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസ്.കെ. മാണി വിഭാഗം യുഡിഎഫിന് പുറത്തേക്ക്. സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന യുഡിഎഫ് യോഗം ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പാണക്കാട് എത്തി ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ജോസ്.കെ. മാണി വിഭാഗത്തിനെ മുന്നണിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനോട് ലീഗിന് എതിര്‍പ്പില്ലെന്നാണ് വിവരം. ആര്‍.എസ്.പി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളും മുന്നണിയിലെ പൊതുനിലപാടിനൊപ്പമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ അടുത്തിരിക്കെ മുന്നണിക്കുള്ളിലെ തമ്മിലടികള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നതാണ് ഘടകകക്ഷികളുടെ പൊതുവികാരം.

നിലവില്‍ മുന്നണിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന ജോസ്.കെ.മാണി വിഭാഗത്തിന് തിരികെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അനുരഞ്ജന നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ തന്നെ മുന്‍കൈ എടുക്കേണ്ടിവരും. ഇതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നിലെ യുഡിഎഫ് യോഗം ജോസ്.കെ. മാണിയെ പുറത്താക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുക്കും.

യുഡിഎഫ് വിട്ടുവരുന്നവരെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ച് എല്‍ഡിഎഫില്‍ എടുക്കണോയെന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പരാമര്‍ശവും യുഡിഎഫ് ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്. കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന ജോസ്.കെ. മാണി വിഭാഗത്തിനോടുള്ള അനുകൂല സമീപനമായാണ് യുഡിഎഫ് കരുതുന്നത്. അതിനാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ മുന്നണിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നതാണ് യുഡിഎഫ് തീരുമാനം.

Content Highlights: Kerala Congress Jose K Mani faction will be sacked from UDF, Crucial meeting will be in September