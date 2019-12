തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നടത്തുന്നത് ഗാലറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രകടനമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കി, ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇത് ഗാലറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രകടനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട ഒരു നിയമത്തില്‍ എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അതിന്റേതായ രീതികളുണ്ട്.

തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അരാജകവാദികളുടെ ഭാവമാണ്. പിണറായി വിജയനുമായി കൈകോര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇരുവരും തെരുവില്‍ നിന്ന് ബഹളം വെക്കുകയാണ്. അവര്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണെന്നും മുരളീധരന്‍ ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്ത് വലിയ കുപ്രചരണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമത്തോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരുണ്ടാകും. അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്താം അതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. പൊതുസമൂഹം ശബ്ദമുയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ജനാധിപത്യത്തില്‍ അത് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമുയര്‍ത്തലായിരിക്കണം.-മുരളീധരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

