തിരുവനന്തപുരം: പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാറാം സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. 19 ദിവസം സഭ ചേരും. പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങള്‍ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പൂര്‍ണ്ണമായും നിയമനിര്‍മാണം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സമ്മേളനം.

പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ശേഷം നിലവിലുള്ള പതിനാറ് ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍ക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകളും മറ്റ് അത്യാവശ്യ ബില്ലുകളും പരിഗണിക്കും. സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദിനങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന പ്രമേയം സഭ പരിഗണിക്കും.

നിയമനിര്‍മാണമാണ് മുഖ്യ അജണ്ടയെങ്കിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ-പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ചര്‍ച്ചയാകും. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പുതിയ അംഗങ്ങള്‍ വരുന്നതോടെ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ അംഗബലം 91-ല്‍ നിന്ന് 93 ആയി വര്‍ധിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേത് 47-ല്‍ നിന്ന് 45 ആയി കുറയുകയും ചെയ്തു. എന്‍ഡിഎക്ക് രണ്ട് അംഗങ്ങളുണ്ട്.

പതിനാറാം സമ്മേളനം നവംബര്‍ 21-നാണ് അവസാനിക്കുകയെന്ന് സ്പീക്കര്‍ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്‍മവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നവംബര്‍ ഒന്നിന് നടത്തും.

സഭാ ടി.വി. നവംബര്‍ പകുതിയോടെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങും. സമ്പൂര്‍ണ കടലാസ് രഹിത നിയമസഭ അഥവാ 'ഇ' നിയമസഭ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. സഭയുടെ അടുത്ത ബജറ്റ് സമ്മേളനം പുതിയ സംവിധാനത്തില്‍ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോകകേരളസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനം ജനുവരി രണ്ട്, മൂന്ന് തിയതികളില്‍ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തില്‍ നടക്കും.

Content Highlights: kerala assembly session from tomorrow-New members will be sworn in