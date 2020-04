തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വീടുകളില്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കൃഷിയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുക്കി സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്. 'വീട്ടിലിരിക്കാം വിളവെടുക്കാം' എന്ന പേരില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ 50 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി വിത്തുകളും തൈകളും സൗജന്യമായി വീട്ടില്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, കുടുംബശ്രീ, ആശാ വര്‍ക്കേഴ്‌സ്, പഞ്ചായത്ത് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടര ലക്ഷം വിത്തു പാക്കറ്റുകള്‍ സൗജന്യമായി വീടുകളില്‍ എത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴിയും വിത്തുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. സര്‍ക്കാരിന്റെ സൗജന്യ റേഷന്‍ വിതരണം നടക്കുന്നതിനാല്‍ അതിനോടൊപ്പം വിത്ത് നല്‍കുന്നത് കൂടുതല്‍ ആളുകളിലേക്ക് പദ്ധതി എത്തിക്കാന്‍ സഹായകമാകുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ഡോ. ടി.വി. രാജേന്ദ്രലാല്‍ പറഞ്ഞു.

വെണ്ട, പയര്‍, പാവല്‍, ചീര തുടങ്ങി ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ അഞ്ചോളം പച്ചക്കറികളുടെ വിത്തുകളാണ് സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നത്. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വെജിറ്റബിള്‍ ആന്റ് ഫ്രൂട്ട്‌സ് പ്രൊമോഷന്‍ കൗണ്‍സിലാണ് വിത്തുകളും തൈകളും നല്‍കുന്നത്.

ഇതിനോടൊപ്പം പെരിങ്ങമ്മല കൃഷിത്തോട്ടം, പാലോട് ബനാനാ ഫാം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ വിത്തുകള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ എത്തിക്കും. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാലും വിത്തുകള്‍ വീടുകളില്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കും.

content highlight : kerala agricultural department implements new program to promote kitchen gardening during lock down