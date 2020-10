തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടം കൊളത്തൂര്‍ കോലത്തുകര സ്‌കൂളില്‍ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് നിര്‍മിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 12 നാണ് മന്ത്രി ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം ഫെയ്സബുക്ക് പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

35 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിര്‍മിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് പിന്നാലെ അതിന് താഴെ ട്രോളുകളും വിമര്‍ശനങ്ങളും നിറഞ്ഞു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ മന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും വിജിലന്‍സ് അന്വഷണത്തിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

വസ്തുതകള്‍ സുതാര്യമാകുന്നതിനായി ഇതേക്കുറിച്ച് വിജിലന്‍സ് വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയതായി ഒക്ടോബര്‍ 14 ന് ഇട്ട ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ വിവാദമുയര്‍ന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതേപ്പറ്റി വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിയുന്നത്. 35 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം നിര്‍മിക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ആയിരുന്നു. ഇതിനാലാണ് വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം നിര്‍ദേശിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി. സുധാകരന് കത്തയച്ചത്.

വിഷയത്തില്‍ സുതാര്യത ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എംഎല്‍എ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് ബില്ല് പാസാക്കേണ്ട എന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കരാറുകാര്‍ക്ക് ഇതുവരെ ഫണ്ട് പാസാക്കി കൊടുത്തിട്ടുമില്ല.

Content Highlight: Kazhakoottam Kolathur Kolathukara School Auditorium: has not started yet