കാസര്‍കോട്: പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടേക്കും. കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എ. ശ്രീനിവാസന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് നിലവില്‍ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.പിയായി സ്ഥാനമാറ്റം ലഭിച്ച എ. ശ്രീനിവാസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തന്നെ കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ കേസന്വേഷണം പൂര്‍ണമായും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ടി വരും.

ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കേസന്വേഷണം കൈമാറുന്നതോടെ സിബിഐ അന്വേഷണമെന്ന സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്നത്. റിയാസ് മൗലവി കൊലക്കേസ് അടക്കമുള്ള പ്രമാദമായ കേസുകള്‍ അന്വേഷിച്ച് മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടരട്ടെ എന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

കൊലപാതകികള്‍ക്ക് വാഹനം എത്തിച്ചുനല്‍കിയ എച്ചിനാംകോട് സ്വദേശി സജി ജോര്‍ജിന്റെ അറസ്റ്റ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി വൈകി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി അടക്കമുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് പ്രതികളെ കണ്ടേത്താനുള്ള നീക്കവും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Kasarkode Double Murder investigation may be hand over to Crime Branch