കാസര്‍കോട്: ജില്ലയില്‍ ഇന്നലെ രോഗം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചില്ല. അജാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മാവുങ്കല്‍ മേഖലയിലെ ആള്‍ക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാള്‍ക്ക് വിദേശ സമ്പര്‍ക്ക ബന്ധമില്ല എന്ന് സ്ഥീരികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതേ തുടര്‍ന്ന് അജാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മാവുങ്കല്‍ മേഖലയില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പോലീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇയാളുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയും ഏങ്ങനെ രോഗം വന്നു എന്നതും പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണ്.

മാര്‍ച്ച് ആറിന് കുടക്, മടിക്കേരി മേഖലകളില്‍ പോയിരുന്നു എന്നാണ് ഇയാള്‍ പോലീസിന് നല്‍കുന്ന വിവരം. എന്നാല്‍ ഇത് പൂര്‍ണമായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കുടകിലും മടിക്കേരിയിലും ഇയാള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.

ഏപ്രില്‍ 14നാണ് ഇയാള്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പനിയും ലക്ഷണങ്ങളുമായി എത്തുന്നത്. വിദേശ ബന്ധമോ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലോ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ആ ഘട്ടത്തില്‍ പനിക്കുള്ള ചികിത്സ നല്‍കി തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു. 24നാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ മൂര്‍ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ വീണ്ടും ചികിത്സ തേടുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.

Content Highlights: Kasargod reports one more new Covid case, source not been found