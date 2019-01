കോട്ടയം: പത്താമുട്ടത്ത് കരോള്‍ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും. പള്ളിയില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ ഉടന്‍ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങും. പോലീസുമായി ഇരുവിഭാഗവും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.

സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആറുകുടുംബങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ 13 ദിവസങ്ങളായി പള്ളിയില്‍ കഴിയുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വവും സിഎസ്ഡിഎസ് നേതൃത്വവുമായും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. ഈ ചര്‍ച്ചയിലാണ് അക്രമത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെപ്പറ്റിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ തീരുമാനമായത്. സംരക്ഷണം നല്‍കാമെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പുനല്‍കിയതോടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന് പള്ളിയില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് സിഎസ്ഡിഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സിപിഎം അംഗീകരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് വിലക്കുള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സബ്കളക്ടര്‍ നേരിട്ടെത്തി പള്ളിയില്‍ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. സുരക്ഷ ഉറപ്പ് നല്‍കിയാല്‍ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന് ഇവര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടസംഘം കരോള്‍ സംഘത്തിനുനേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് അവര്‍ പള്ളിയില്‍ അഭയം തേടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് ലോങ്മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

