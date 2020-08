ന്യഡല്‍ഹി: കരിപ്പൂര്‍ വിമാന അപകടത്തില്‍ പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് ഡിജിസിഎ. അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്നും വ്യോമയാന പാര്‍ലമെന്ററി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിയില്‍ ഡിജിസിഎ പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കി. സമിതിയില്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള കെ. മുരളീധരന്‍, ആന്റോ ആന്റണി എന്നിവര്‍ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് ഡിജിസിഎ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള എംപിമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഞ്ച് മാസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണം. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഉയര്‍ത്തണം. പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വഹിക്കണം. അപകടത്തേക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും എംപിമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Karippur Flight Crash- DGCA said the allegation of pilot fall was incorrect