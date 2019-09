തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ സി.പി.എം.സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തക്ക് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഐ എ എസ് പദവി രാജിവെച്ച കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യം തനിക്ക് മാത്രം അറിയില്ലെന്നും ബാക്കിയെല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്കൊരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് സ്‌കൂളിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്കൊഴികെ. അതുപോലെയാണ് ഈ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യം. എനിക്കൊഴികെ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം- അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതു പോലെ ആണ് ഈ വട്ടിയൂർക്കാവു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യം. എനിക്ക് ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം! 😬



PS: ഇത് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഭാര്യ വായിക്കാതിരിക്കാൻ ആണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ — Kannan Gopinathan (@naukarshah) September 23, 2019

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്നാംസ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട സി പി എം വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്റെ പേരും സി പി എം പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

പ്രളയദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേര്‍പ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍ കേരളത്തില്‍ സുപരിചിതനായത്. പിന്നാലെ ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 ലെ ഭേദഗതിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് പദവി രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു.

