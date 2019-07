കൊച്ചി: സിപിഐ എറണാകുളം ജില്ലാ എക്‌സിക്യുട്ടീവില്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ പങ്കെടുക്കില്ല. ഇന്ന് കൊച്ചിയില്‍ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ചേരുന്നതിന് മുമ്പായി അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ജില്ലാ എക്‌സിക്യുട്ടീവില്‍ കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഐ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നു.

താന്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളാണെന്ന് മടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ പ്രതികരിച്ചു. സിപിഐ മധ്യമേഖലാ റിപ്പോര്‍ട്ടിങിനായാണ് കാനം എറണാകുളത്ത് എത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ഈ യോഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ സിപിഐ നേതാക്കള്‍ക്ക് മര്‍ദനമേറ്റ സംഭവത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. അന്വഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കളക്ടര്‍ സിറ്റിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: State Secretary Kanam Rajendran will not attend the CPI Ernakulam district executive