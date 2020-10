കൊച്ചി: കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിൽസാ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ജലജ ദേവി ശബ്ദ സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എം.പി. നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'ഹാരിസിന്റേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊരു സ്ഥിരം സംഭവം ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശബ്ദ സന്ദേശത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജീവനക്കാരി അവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ്, രാത്രി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി, എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് പരാതി നല്കുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാത്രി വളരെ വൈകി തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തു.

കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭരണ ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, ആർ.എം.ഒ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റി നിർത്തി സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണം. കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത്.

ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഹാരിസ് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എഴുപതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ബൈ പാപ്പ് അവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചു. ഹാരിസ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് നല്കിയില്ല എന്നതായിരുന്നു പരാതി. എന്നാൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത്തരം യാതൊരു സാമഗ്രിയും രോഗിയെ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകളും പ്രചരിച്ചതോടെ ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആ പണം തിരികെ നല്കുകയാണുണ്ടായത്.' ഹൈബി ഈഡൻ പറഞ്ഞു.

ഹാരിസിന്റെ കുടുംബം നിയമ നടപടിയ്ക്കൊരുങ്ങുകയാണെന്നും ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



