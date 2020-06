തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ തള്ളി അഡ്വ. കെ.വി. മനോജ്കുമാറിനെ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

സി.പി.എം. തലശ്ശേരി ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയംഗമായിരുന്ന കെ.വി. ബാലന്റെ മകനാണ് മനോജ്കുമാര്‍. തലശ്ശേരി ബാറിലെ അഭിഭാഷകന്‍. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവുവരുത്തിയാണ് നിയമനം. മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ അധ്യക്ഷയായ സമിതിയാണ് നിയമനത്തിനുള്ള അഭിമുഖം നടത്തിയത്.

കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനത്തിനും ദേശീയ, സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ അവാര്‍ഡ്, അംഗീകാരം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഈ മേഖലയിലെ പ്രവൃത്തിപരിചയമാണു യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. തലശ്ശേരിയിലെ സ്‌കൂള്‍ പി.ടി.എ.യില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്നതടക്കമുള്ളതാണ് മനോജ്കുമാറിന്റെ യോഗ്യത.

കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജി എസ്.എച്ച്. പഞ്ചാപകേശന്‍, പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജിയായിരുന്ന ടി. ഇന്ദിര എന്നിവരടക്കമുള്ളവര്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നിലവിലെ കമ്മിഷന്‍ അംഗമായ എം.പി. ആന്റണിക്ക് രണ്ടാം റാങ്കും ജില്ലാ ജഡ്ജി എസ്.എച്ച്. പഞ്ചാപകേശനു മൂന്നാംറാങ്കുമാണ് ലഭിച്ചത്.

അംഗങ്ങളെച്ചൊല്ലിയും വിവാദം

ചെയര്‍മാന്‍ നിയമനത്തിന് പിന്നാലെ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങളുടെ നിയമനവും വിവാദത്തില്‍. അപേക്ഷകരില്‍ ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയതായി ശിശുക്ഷേമ സംരക്ഷണ സമിതി ആരോപിച്ചു.

നിയമനത്തിനെതിരേ നിയമനടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ്. ശശികുമാറും കണ്‍വീനര്‍ ഉള്ളൂര്‍ മുരളിയും അറിയിച്ചു.

യോഗ്യതയിലും ഇളവ് വരുത്തി

നിയമനത്തിനു മുന്നോടിയായി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ട യോഗ്യതകളിലും സര്‍ക്കാര്‍ ഇളവ് വരുത്തിയിരുന്നു. ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം, സംരക്ഷണം എന്നിവയില്‍ കുറഞ്ഞത് പത്തുവര്‍ഷത്തെ പരിചയം വേണമെന്ന നിബന്ധനയാണു മാറ്റിയത്.

ചെയര്‍മാന്റെ യോഗ്യതമാത്രമാണ് കുറച്ചത്. അതേസമയം, അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ശിശുസംരക്ഷണ മേഖലയില്‍ പത്തുവര്‍ഷത്തെ പരിചയം അവശ്യമാണ്. പുതിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അംഗങ്ങള്‍ ചെയര്‍മാനെക്കാള്‍ യോഗ്യരായിരിക്കും. കമ്മിഷന്റെ നിരീക്ഷണ ചുമതലയിലുള്ള ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മിറ്റി, ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ബോര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ ചെയര്‍മാന്‍മാരുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും യോഗ്യത ബിരുദാനന്തരബിരുദവും ഈ മേഖലയില്‍ ഏഴുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ്. ചെയര്‍മാനായി നിയമനം ലഭിച്ച മനോജ് കുമാറിന് ബിരുദം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

നിയമനനടപടി തെറ്റ് -ചെന്നിത്തല

രണ്ട് ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ തഴഞ്ഞ് ഒരു പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനെ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍മാനായി നിയോഗിച്ചത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ ഇരുന്ന പോസ്റ്റാണിത് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

തീരുമാനം പിന്‍വലിക്കണം -സുധീരന്‍

അര്‍ഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് വി.എം. സുധീരന്‍. ഈ സുപ്രധാന പദവിയെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതതന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയ നടപടി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മനോജ്കുമാര്‍ പരമയോഗ്യന്‍ -മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ മനോജ്കുമാര്‍ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാന്‍ പരമയോഗ്യനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവുംവലിയ യോഗ്യത. അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ പറ്റും.

നിയമനം ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല. മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിയമവും ചട്ടവും പൂര്‍ണമായി പാലിച്ചു. ആക്ടിലോ ചട്ടത്തിലോ ഇല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് 2017-ല്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്തോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടൊണ് ആ വ്യവസ്ഥ വെച്ചിരുന്നത്. അതാണ് മാറ്റിയത് -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: K.V. Manoj Kumar Chairperson of kerala state Commission for Protection of Child Rights