തിരുവനന്തപുരം: മതഗ്രന്ഥവും ഈന്തപ്പഴവും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കേസില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി കസ്റ്റംസ്. കേസില്‍ കസ്റ്റംസ് മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെ ഉടന്‍ ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും. വിഷയത്തില്‍ സമൂഹിക നീതി വകുപ്പില്‍നിന്ന് കസ്റ്റംസ് വിവരങ്ങള്‍ തേടി. സിആപ്റ്റിലേക്ക് പാഴ്‌സല്‍ കൊണ്ടുപോയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ മൊഴി കസ്റ്റംസ് എടുത്തു.

എയര്‍ കാര്‍ഗോ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് കോണ്‍സുലേറ്റിലേക്ക് പാഴ്‌സല്‍ കൊണ്ടുപോയ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നാണ് കസ്റ്റംസ് മൊഴി എടുത്തത്. ഒപ്പം സിആപ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ സിആപ്റ്റിന്റെ വാഹനത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഈന്തപ്പഴങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നതിലും കസ്റ്റംസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തേക്കും. നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയോടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമായുള്ളതാണ്. പുറത്തേക്ക് കൈമാറിയാല്‍ നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഇല്ലാതാകും. നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയോടെ വന്ന ഇവ എവിടേക്ക് പോയി എന്നതാണ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights: K.T. Jaleel may be questioned by customs