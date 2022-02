കോഴിക്കോട്: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷിന് ജോലി നല്‍കിയ സ്ഥാപനവുമായി ബിജെപിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുരേന്ദ്രന്‍. ഈ പറയുന്ന എന്‍.ജി.ഒയുമായി ബിജെപിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. സ്വപ്‌നയ്ക്ക് ജോലി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് സിപിഎമ്മുകാരനായ പഴയ എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലാണ്.

വിവാദ നിയമനം ബിജെപിയുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ ആരോപിച്ചു. എച്ച്.ആര്‍.ഡി.എസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. തൊടുപുഴയിലെ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മുന്‍ മന്ത്രി എംഎം മണിയാണ്. നിയമനം നല്‍കിയത് പഴയകാല എസ്.എഫ്.ഐയുടെ പ്രമുഖ നേതാവാണ്.

ഇക്കാര്യം എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയുന്നതാണെന്നും പിന്നെങ്ങനെയാണ് അത് ബിജെപിയുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവയ്ക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് താന്‍ എന്തിനാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ബിജെപിയുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെയാണ് പ്രതികരണമെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ട കാര്യം ബിജെപിക്ക് ഇല്ലെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

