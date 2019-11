കോഴിക്കോട്: മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളും സിപിഎമ്മും ഇരട്ടപെറ്റ മക്കളാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സുരേന്ദ്രന്‍. സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ സന്ദര്‍ഭത്തിലും അയോധ്യ കേസില്‍ വിധി വന്ന സാഹചര്യത്തിലും എസ്ഡിപിഐയും സിപിഎമ്മും സമാനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. മുസ്ലീം തീവ്രവാദികളും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മില്‍ അന്തര്‍ധാര സജീവമാണ്. അവരുമായി നീക്കുപോക്കുണ്ട്. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടും യുഎപിഎ കേസില്‍ സിപിഎം നേതാവ് പി. മോഹനനും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും എടുത്ത നിലപാട് എന്തായിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

യുഎപിഎ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടില്‍ ആദ്യം ഓടിയെത്തിയ നേതാവാണ് സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനന്‍. കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് നിയമസഹായം നല്‍കിയത് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. ഉന്നതനായ സിപിഎം നേതാവാണ് കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് നിയമസഹായം നല്‍കാന്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ച അഡ്വക്കറ്റ് ദിനേശന്‍. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴത്തേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പി ജയരാജന്‍ പറയുന്നത് പി.മോഹനന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ബോധ്യമുള്ളതാണെന്നും ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായി ഒരു നിയമ സഹായ സമിതി ഇതിന് ഉണ്ടെന്നുമാണ്. യുഎപിഎ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്നു വന്ന പ്രശ്‌നം പാര്‍ട്ടിക്ക് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. പന്തീരങ്കാവിലെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലെ നിരവധി സഖാക്കള്‍ ഇത്തരം ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അവരെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി മറുപടി പറയേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പകല്‍ എസ്ഡിപിഐയും രാത്രി ഡിവൈഎഫ്‌ഐയും എന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കില്‍ സിപിഎമ്മിന് നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

