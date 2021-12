തിരുവനന്തപുരം: സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിക്കായി കോണ്‍ക്രീറ്റ് തൂണ്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമപരമെന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് കെ-റെയില്‍. ഇക്കാര്യം കെ-റെയില്‍ കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കും. സര്‍വേയും കല്ലിടലും തുടരുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. കോണ്‍ക്രീറ്റ് തൂണ്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കോടതി വിലക്കിയെങ്കിലും സര്‍വേ തുടരാനാണ് കെ-റെയിലിന്റെ തീരുമാനം. കോടതി തീര്‍പ്പ് വരുന്നത് വരെ റൂള്‍ 3 പ്രകാരമുള്ള കരിങ്കല്‍ സര്‍വേ കല്ലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.

കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് തൂണ്‍ നിയമപരമെന്ന് കെ-റെയില്‍ വിശദീകരിക്കും. ജനുവരി 12നാണ് കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുക. അതുവരെ സര്‍വേ നടപടികളുമായി് കെ-റെയില്‍ മുന്നോട്ടുപോകും. കരിങ്കല്ലിലുള്ള സര്‍വേ കല്ല് ശേഖരിക്കാനുള്ള നടപടികളും കെ-റെയില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കല്ലിടല്‍ ജനാധിപത് വിരുദ്ധമാണെന്ന ആരോപണവുമായി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് രംഗത്തെത്തി. ഇപ്പോള്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ട പദ്ധതിയല്ല കെ-റെയില്‍. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും പിന്മാറണം. ജനങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെയും അലൈന്‍മെന്റ് കൃത്യമായി നിര്‍ണയിക്കാതെയുമാണ് കല്ലിടലെന്നും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പറഞ്ഞു.

