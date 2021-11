കോഴിക്കോട്: മുന്‍ എംഎല്‍എ കെ.എം. ഷാജിക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസില്‍ കെ.പി.എ. മജീദ് എംഎല്‍എയെ കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുള്ള വിജിലന്‍സ് സംഘം ചോദ്യംചെയ്തു. പ്ലസ് ടു കോഴക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യല്‍. കോഴിക്കോട് പോലീസ് ക്ലബ്ബില്‍വെച്ചാണ് ചോദ്യംചെയ്തത്.

എന്നാല്‍ ചോദ്യംചെയ്യലിനായി എത്തിയതല്ലെന്ന് കെ.പി.എ. മജീദ് മാധ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സ്‌നേഹ ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് എത്തിയതാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ക്ലബ്ബിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ.എം. ഷാജിക്ക് എതിരായ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇഡിയാണ്. ഡിവൈഎസ്പിയെ വ്യകതിപരമായി കാണാനാണ് എത്തിയതെന്നും കെ.പി.എ മജീദ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്നാല്‍ അഴീക്കോട് പ്ലസ് ടു കോഴക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യംചെയ്തതെന്ന് വിജിലന്‍സ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ഒന്നര മണിക്കൂറോളം കെ.പി.എ. മജീദ് കോഴിക്കോട് പോലീസ് ക്ലബ്ബില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജിലന്‍സ് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കെപിഎ മജീദിനെ ചോദ്യംചെയ്തത്.

അഴീക്കോട് സ്‌കൂളിന് പ്ലസ് ടു സീറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിന് 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറികൂടിയായിരുന്നു കെ.പി.എ. മജീദ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ക്കൂടിയാണ് ചോദ്യംചെയ്യല്‍.

