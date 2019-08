കോഴിക്കോട്: ശശി തരൂര്‍ അടക്കമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ മോദി സ്തുതി നടത്തിയതിനെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വിമര്‍ശനം ശക്തമാവുന്നു. മോദിയെ സ്തുതിക്കേണ്ടവര്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോയി സ്തുതിക്കണമെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എം.പി പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് മോദി സ്തുതി നടത്തിയാല്‍ മാത്രമേ വിമര്‍ശനം ഏല്‍ക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് ചിലരുടെ വിചാരം. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നില്‍ക്കേണ്ട. ശക്തമായ മോദി വിരുദ്ധത പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചു കയറിയത്. അത് ആരും മറക്കണ്ടേന്നും കെ.മുരളീധരന്‍ കോഴിക്കോട് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ വിവാദം വരുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയൊന്നും ബാധിക്കില്ല. മോദിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു തരൂര്‍. പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ ശശി തരൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എത്തിയില്ലെങ്കിലും വിജയിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ മോദി സ്തുതി നടത്തിയ തരൂരിനെതിരേ നടപടിയെടുക്കാന്‍ നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യു.പി.എ സര്‍ക്കാര്‍ പത്ത് വര്‍ഷം അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള്‍ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരാണ് ബി.ജെ.പിയും മോദിയും. അത്തരത്തിലുള്ളവര്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള നല്ല വാക്കിനും അര്‍ഹനല്ല. മോദി കുറെ കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണ് വലിയ കാര്യമായി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ കക്കൂസില്‍ വെള്ളമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പാര്‍ട്ടി ജനപ്രതിനിധികളാണെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി നയം അനുസരിക്കണം. അല്ലാത്തവര്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോവണം. താനൊക്കെ പണ്ട് പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്ത് പോയി മടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വന്നവരാണ്. തന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കാന്‍ വരേണ്ടെന്നാണ് ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ജനങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചോളുമെന്നും മുരളി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: K Muraleedharan MP against Shashi Tharoor,He Says who wants to praise pm modi, they should join bjp