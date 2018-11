തിരുവനന്തപുരം: ജനതാദള്‍ എസിന്റെ നിയുക്തമന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്നേക്കും. മാത്യു ടി തോമസ് തിങ്കളാഴ്ച രാജി സമര്‍പ്പിക്കും.

വരുന്നയാഴ്ചയിലെ മറ്റുദിവസങ്ങളില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുവാദം ചോദിച്ചാല്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാകും സമയം ലഭിക്കുക.

രണ്ടരവര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മന്ത്രിസ്ഥാനം വച്ചുമാറാമെന്ന ജെ ഡി എസ് കേരളഘടകത്തിലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മാത്യു ടി തോമസ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരില്‍നിന്നുള്ള എം എല്‍ എയാണ് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

